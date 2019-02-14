Руководство АПЗ по просьбе ветеранов организовало установку памятных досок с именами солдат Балахонихи Общество

Фото: Пресс-служба АПЗ

Руководство АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) по просьбе ветеранов организовало установку памятных досок с именами солдат Балахонихи. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Председатель Совета ветеранов Балахонихи обратился к руководству АПЗ с просьбой изготовить памятные доски с именами солдат, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. 19 февраля таблички были переданы в администрацию поселка.

На небольшой митинг, организованный возле сквера Победы, пришли представители поселковой администрации, ветераны и школьники. Во многих местных семьях есть свои герои войны, имена которых выгравированы на табличках.

"Для жителей нашего поселка день 19 февраля 2019 года стал знаменательным, – обратился к присутствующим председатель совета ветеранов Балахонихинской сельской администрации Юрий Зубанов. – Мы благодарны руководству АПЗ, что оно откликнулось на нашу просьбу. В разные годы Великой Отечественной войны 564 мужчины были призваны в армию. Обратно не вернулись 314 человек. Нам, нашим детям, правнукам нельзя забывать, что наши земляки пали за свободу, ценой собственной жизни завоевали победу".

Часовня, расположенная здесь, была построена на средства меценатов и жителей села в 2000 году. На ее стене - таблички с именами погибших защитников. На противоположной – уже этой весной, к Дню Победы, установят доски с именами солдат, вернувшихся с войны, но уже ушедших из жизни. Это 250 человек.

"Считаю честью участвовать в таком мероприятии, - прокомментировал начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Константин Аргентов. - Очень важно осознавать, что в Арзамасском районе в каждом населенном пункте сохраняется память: есть небольшие мемориалы, часовенки, за которыми ухаживают. Такие инициативы надо поддерживать".

Мемориальные доски были изготовлены в инструментальном цехе №65 АПЗ.

"В моей семье дед, отец и дядя ушли на фронт. Их имена и фамилии выбиты на этих табличках. Каждый год в День Победы мы приходим сюда, чтобы отдать им дань памяти", - сказал житель Балахонихи Юрий Фомичёв.

"На этой мемориальной доске записано имя моего прадеда Костина Валентина Евстифеевича. Он был танкистом, получил ранение, но вернулся домой. Каждый год с его фотографией мы принимаем участие в акции "Бессмертный полк", - поделилась учащаяся местной школы Надежда Киричёва.