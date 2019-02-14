Александра Дюкова избрали президентом Российского футбольного союза Спорт

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Александра Дюкова избрали президентом Российского футбольного союза. Решение было принято на внеочередной конференции РФС 22 февраля 2019 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Александра Дюкова с назначением на этот пост и подчеркнул, что планирует укреплять сотрудничество с РФС.

"Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться. У региона большие планы по развитию этого вида спорта, при реализации которых мы надеемся на поддержку Российского футбольного союза. Желаю Александру Валерьевичу успехов на ответственном посту", - подчеркнул губернатор.

"В 2018 году численность занимающихся футболом в Нижегородской области уже выросла на 6% по сравнению с 2017 годом. В региональном центре подготовки футболистов "Нижний Новгород" тренируются более 360 ребят, младшим из которых всего по 7 лет. Уже в этом году начнется адаптация тренировочных площадок, построенных к чемпионату, для работы в режиме наследия. Наша цель – подготовить новое поколение нижегородских футболистов, которые были бы востребованы на самом высоком уровне", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, бизнес-план работы стадиона представили в Законодательном собрании Нижегородской области 22 февраля.