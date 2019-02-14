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Общество

Ремонт фасада нижегородского ОКН "Дом Обжорина-Коротина" должен быть завершен до конца 2020 года по поручению замгубернатора

22 февраля 2019 16:19  [1000] Общество

Ремонт фасада нижегородского объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом Обжорина-Коротина" (ул. Пискунова, 37) должен быть завершен до конца 2020 года по поручению замгубернатора Сергея Морозова. Соответствующее поручение он дал управлению охраны объектов культурного наследия региона в ходе личного приема граждан 22 февраля 2019 года.

Жители выразили обеспокоенность состоянием фасада. "Дому более 150 лет, фасад не ремонтировали с 1968 года. В плане по капитальному ремонту дом обозначен на 2033 год", - рассказали обратившиеся.

Сергей Морозов подчеркнул, что неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия недопустимо. "Дом находится в центре города, в зоне туристических маршрутов. 2033 год ремонта фасада - крайне поздний срок. Поручаю управлению госохраны ОКН проработать данный вопрос, фасад должен быть приведен в порядок не позднее 2021 года", - отметил он. Рекламный баннер со здания планируется снять весной 2019 года.

Напомним, ЗС НО рассмотрит поправки в бюджет в размере 40 млн рублей на концепцию развития Започаинья.

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