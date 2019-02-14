"История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

"История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества председатель городской Думы Дмитрий Барыкин.

"От имени депутатов Думы Нижнего Новгорода поздравляю вас с Днем защитника Отечества! История Нижнего Новгорода неразрывно связана с обороной страны, пронизана военными традициями. В 1221 году город был основан как пограничная военная крепость, нижегородцы неоднократно вставали на защиту своей Родины – в Смутное время, в Первую мировую войну, в годы Великой Отечественной войны. Мы исторически несем особую ответственность за мир и безопасность России, поэтому помним и чтим имена героев: улицы и скверы названы в честь выдающихся военных, многие учебные заведения носят имена героев-выпускников, а в НИИ и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудятся тысячи наших земляков, ученых, инженеров и рабочих ради укрепления обороноспособности нашей страны.

Особенно хочу поздравить тех, кто сегодня служит в рядах российской армии, выполняет боевые задачи, несет нелегкую повседневную службу в частях и гарнизонах. И это не только мужчины, но и прекрасные женщины, демонстрирующие деятельную любовь к Родине, гармонично сочетающие красоту, мягкость и женственность со стойкостью, упорством и выдержкой. Будем вместе хранить наши славные ратные традиции, уделять внимание патриотическому воспитанию наших детей ради мирной жизни", - отмечается в поздравлении.