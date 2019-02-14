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Экономика

Комитет ЗС НО одобрил более 15 млн рублей на достройку Дома правительства

22 февраля 2019 17:03  [623] Экономика

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил более 15 млн рублей на достройку Дома правительства. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам 22 февраля 2019 года.

Согласно предлагаемым изменениям в бюджет области, на достройку второй очереди и корректировку проекта первой очереди Дома правительства Нижегородской области на территории кремля выделено 15,8 млн рублей. Из них 5,7 млн рублей будет выделено на корректировку проекта и 10,1 млн рублей – на строительство.

Достроить вторую очередь здания и ввести в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Напомним, три министерства и два управления переехали в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что на строительство первой очереди Дома правительства в бюджете было заложено почти 350 млн рублей.

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