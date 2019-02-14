Комитет ЗС НО одобрил более 15 млн рублей на достройку Дома правительства

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил более 15 млн рублей на достройку Дома правительства. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам 22 февраля 2019 года.
Согласно предлагаемым изменениям в бюджет области, на достройку второй очереди и корректировку проекта первой очереди Дома правительства Нижегородской области на территории кремля выделено 15,8 млн рублей. Из них 5,7 млн рублей будет выделено на корректировку проекта и 10,1 млн рублей – на строительство.
Достроить вторую очередь здания и ввести в эксплуатацию планируется в 2019 году.
Напомним, три министерства и два управления переехали в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что на строительство первой очереди Дома правительства в бюджете было заложено почти 350 млн рублей.
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