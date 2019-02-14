"Предприятия – участники "Эффективной губернии" почти втрое увеличили объем заказов", - Глеб Никитин Бизнес

Нижегородские предприятия - участники проекта "Эффективная губерния" в 2018 году по сравнению с 2017 годом почти втрое увеличили объем заказов - до 9 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Как уточнил губернатор, среди дополнительных заказов, которые получили предприятия, успешно реализующие проекты по внедрению бережливых технологий, - продукция машиностроения, электротехническое оборудование, арматура и многое другое.

Накануне Глеб Никитин подписал план программы "Эффективная губерния" на 2019 год.

"Количество проектов по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области в различных сферах вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По сути, каждый проект - это устранение конкретной проблемы на предприятии или в учреждении: излишний документооборот, слишком долгие сроки предоставления услуг жителям, непроизводительная работа и т.д. Всего в регионе планируется реализовать порядка 1500 проектов. В том числе, в "Эффективную губернию" привлечем около 40 промышленных предприятий региона", - сказал глава региона.

Сегодня на ГК "Провенто" прошло совещание по промежуточным итогам "Эффективной губернии". "Благодаря более современному подходу к организации труда предприятия-участники программы стали конкурентоспособнее", - отметил вице-губернатор Евгений Люлин.

"Это помогло им привлечь дополнительные заказы. Например, "Провенто" за 2018 год заключило новых контрактов на почти 30 млн рублей по поставкам корпусов для Керченского моста и другого оборудования. Похожая ситуация и на других внедряющих бережливые технологии заводах", - добавил он.

"Ровно год назад, 22 февраля 2018 года на "Провенто" начали проект по внедрению бережливых технологий на участке изготовления напольных шкафов, - рассказала директор ГК "Провенто" Валентина Косырева.

"Сначала вместе со специалистами проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" на предприятии проанализировали все производственные процессы. Анализ помог обнаружить лишнюю, непроизводительную работу, которую приходилось выполнять сотрудникам, например, долгие переходы из одного участка цеха в другой. Чтобы избавиться от этих "узких мест", решили изменить расположение оборудования, сделать рабочие места более удобными для рабочих. А главное - мы вовлекли всех сотрудников в процесс улучшений, то есть люди сами предлагают рационализаторские решения и получают за это премии. В результате производительность труда за год выросла на 28%, то есть на заводе стали делать почти вдвое больше шкафов в месяц", - пояснила Валентина Косырева.

"Одна из главных задач проекта "Эффективная губерния", который в Нижегородской области стартовал по инициативе губернатора Глеба Никитина, - не только рост объемов производства, но и увеличение доходов сотрудников благодаря повышению загрузки предприятий. Это очень важно", - подчеркнул вице-губернатор Евгений Люлин.

Он напомнил, что в 2018 году в "Эффективную губернию" было вовлечено 356 предприятий и учреждений региона с 1051 проектом.

Кемеровская, Рязанская и Самарская области будут перенимать опыт нижегородского региона по внедрению бережливых технологий в рамках проекта "Эффективная губерния".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.