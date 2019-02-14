"Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин Общество

Денис Москвин Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин поздравил нижегородцев с Днем защитников Отечества

"Этот день - символ воинской славы России, праздник сильных и мужественных людей. Сегодня он занимает особое место в сердцах людей, олицетворяет патриотизм и отвагу народа!", - сказал Денис Москвин.

"У нашей страны великая история, и она неразрывно связана с истинными проявлениями любви к родной земле. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину, говорим слова благодарности и признательности ветеранам. Защита своего дома, своей Отчизны - священный долг и дело чести для каждого мужчины", - отметил депутат.

"В этот замечательный праздник от всей души желаю здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Добра, счастья, мира и благополучия каждой семье", - подытожил Денис Москвин.