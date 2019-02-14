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Политика

Единый день предварительного голосования партии "Единая Россия" пройдет 26 мая

22 февраля 2019 18:59  [878] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Единый день предварительного голосования партии "Единая Россия" пройдет 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Сегодня, 22 февраля, состоялось заседание президиума регионального политического совета "Единой России", на котором подробно обсуждался вопрос проведения предварительного голосования в Нижегородской области. Также сегодня состоялось и первое заседание Нижегородского регионального организационного комитета по проведению процедуры.

Один из главных вопросов - организация работы по приему документов от всех желающих для участия в предварительном голосовании.

Всего в Единый день голосования, который состоится 8 сентября, в Нижегородской области будет распределено более 1200 мандатов. Региональное отделение "Единой России" выставит кандидатов по всем вакантным местам.

Перед каждым выдвижением от партии "Единая Россия" кандидаты в обязательном порядке будут проходить процедуру предварительного голосования, которая, по словам секретаря НРО "Единой России", депутата Государственной Думы РФ Дениса Москвина, доказала свою востребованность и эффективность.

"Мы уже на протяжении десяти лет делегируем право выбирать кандидатов от "Единой России" своим избирателям, и нынешняя избирательная кампания - не исключение. Это хорошая практика, когда решение, кто пойдет на выборы от партии "Единая Россия", принимается не в кабинетах, а жителями конкретной территории. Сейчас это особенно важно, потому что перед партией, в соответствии с решениями декабрьского съезда, стоят задачи по обновлению, повышению эффективности работы депутатов, усилению роли местных отделений", - подчеркнул Денис Москвин.

Сам старт процедуре предварительного голосования "Единой России" дал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на прошедшем 21 февраля заседании президиума генерального совета партии.

"Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов. Тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая", – отметил Андрей Турчак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов начнется со следующей недели и продлится до конца апреля.
Также он подчеркнул, необходимость обеспечить прозрачность процедуры. По словам Андрея Турчака, важный аспект процедуры предварительного голосования – проект "ПолитСтартап".

"Это проект по отбору и поиску новых лиц. Тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи", - заключил Андрей Турчак.

В этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество планируется сделать на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.

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