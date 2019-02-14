ГЖИ просит нижегородцев сообщать об опасной наледи на крыше Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Государственная жилищная инспекция рекомендует нижегородцам незамедлительно сообщать обо всех случаях, когда наледь на крыше может угрожать жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В госжилинспекции отметили, что прошедший в минувшие сутки снегопад не повлек за собой увеличения числа обращений. Несмотря на это, ведомство опасается, что ожидаемое на следующей неделе потепление увеличит вероятность схода снега с крыш и падения сосулек.

"Мы понимаем, что снегопад был сильный, и он продолжается. Но, тем не менее, требуем от наших инспекторов незамедлительно реагировать на сообщения о ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей. К таким сообщениям относится информация о снеге и наледи на крышах", - сказал руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

В связи с этим инспекция просит нижегородцев сообщать о наледи незамедлительно. Игорь Сербул сообщил, что инспекторы ГЖИ выезжают с проверками не только по обращениям в инспекцию, но и по сообщениям в СМИ и социальных сетях.

Напомним, гигантская сосулька обрушилась на козырек крыши дома по ул. Бекетова в Нижнем Новгороде.