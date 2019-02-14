После морозной и ветреной недели нижегородцев ждет плюсовая температура и дождь Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

После морозов в конце текущей недели нижегородцев к 25 февраля ждет потепление до +1°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Между тем, в ночь на 23 февраля температура воздуха была от -14°...-16°, а днем 23 февраля температура составит -8°...-11°. При переменной облачности существенных осадков не прогнозируется. На дорогах в результате таких погодных условий ожидается снежный накат и гололедица. Кроме того, ощущение дискомфорта будет вносить порывистый северо-западный ветер.

24 февраля сохранится высокий атмосферный фон давления, однако, увеличится облачность и во второй половине дня в большинстве районов пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью ожидается мороз до -15°, днем, с учетом смены направления ветра на юго-западное, температура повысится до -4°...-6°.

Но уже 25-26 февраля дневная температура ожидается от -2° до +1°, ночью — около -5°. Прогнозируется мокрый снег, возможен дождь.