"Руководители муниципалитетов несут личную ответственность за уборку снега", - Глеб Никитин Общество

"Руководители муниципалитетов несут личную ответственность за уборку снега", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя уборку снега в регионе.

Он отметил, что ситуация с уборкой снега во дворах и на дорогах в ряде населенных пунктов региона продолжает оставаться напряженной.

"Предпраздничный день не повод расслабляться тем, кто отвечает за уборку снега. Снегопады не приходят внезапно и снегоуборочная техника должна была быть вовремя выведена на дороги", - сказал губернатор.

Как отметил Глеб Никитин, особенно сложная ситуация сложилась в Нижегородском, Советском, Канавинском районах Нижнего Новгорода, а также в других крупных городах региона.

В числе проблемных территорий – Дзержинск, Кстово, Бор.

Губернатор добавил, что в правительство региона поступают все новые сигналы о фактах некачественной уборки.

"Хочу еще раз напомнить руководителям муниципалитетов об их личной ответственности за уборку снега. Этой ночью нужно вывести на уборку максимум людей и техники, чтобы к утру привести свои территории в порядок. Итог этой работы будет проанализирован, изучены мнения жителей, при необходимости будут приниматься соответствующие кадровые решения", - подчеркнул Глеб Никитин.