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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества

23 февраля 2019 11:06  [382] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем защитника Отечества.

Текст поздравительной речи распространила пресс-служба главы региона.

"День защитника Отечества - один из самых важных государственных праздников, в основе которого лежат преданность России и готовность защищать ее. Само понятие Отечества символизирует связь человека с родной землей и своими предками. Недаром испокон веков Родину на Руси называли матерью. В этом отразилась народная мудрость и воля, направленные на сохранение национальной культуры и самобытности. Всегда мы были сильны ощущением собственной правоты, защищая родную землю. Это помогало справиться с самыми страшными напастями!" - сказал Глеб Никитин.

"С особым чувством в День защитника Отечества мы поздравляем наших ветеранов. Тех, кто сражался за Родину на фронтах Великой Отечественной и тех, кто отстаивал национальные интересы в новейших военных конфликтах. Сегодня в Нижегородской области проживает более 26 000 ветеранов локальных конфликтов и 34,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. В эти дни мне хочется сказать вам огромное спасибо за ратный труд! Благодарю и всех, кто трудится над укреплением обороноспобности страны на нижегородских предприятиях. Вы достойно продолжаете славные традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, когда город Горький стали называть кузницей Победы! Отдельные поздравления тем, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи. Благодаря этой работе десятки тысячи ребят получают новые знания и навыки, становятся настоящими гражданами своей страны! В День защитника Отечества всем нижегородцам желаю здоровья и благополучия! Пусть небо над Россией всегда будет мирным!" - подчеркнул в заключение губернатор Нижегородской области в своей поздравительной речи.

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