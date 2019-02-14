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Общество

Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник

23 февраля 2019 11:13  [391] Общество

Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник, сообщает пресс-служба заповедника.

Как отмечается в сообщении, молодые самки лесного северного оленя родились в мае и июне прошлого года, и уже доставлены в заповедник в Нижегородской области. Вновь прибывших самочек назвали Ветлужка и Вишёнка.

Для перевозки в Керженский заповедник животные были аккуратно отловлены сотрудниками питомника и помещены в специальные компактные контейнеры, уменьшающие риск травмы при транспортировке. Наркоз при отлове и перевозке оленей не использовался.

Для грамотной племенной работы ведутся родословные документы, новые оленухи перед перевозкой были чипированы, все звери имеют ушные метки. Куратором Европейской программы лесному северному оленю отслеживается движение поголовья и ведется племенная книга. Программа в России реализуется совместно с Московским зоопарком и предусматривает не только обмен генофондом, но и отлов животных в дикой природе с целью обновления крови для исключения имбридинга.

Общее количество оленей в Керженском заповеднике в феврале увеличилось до 13 особей.

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