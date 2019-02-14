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Общество

Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности

23 февраля 2019 11:37  [461] Общество

Минэкономразвития представило рейтинг субъектов РФ по организации работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по итогам 4 квартала 2018 года Нижегородская область вновь показала высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ.

В итоговом рейтинге все субъекты РФ были разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого. Высокая эффективность организации деятельности - более 85 баллов, средняя – 75-85, удовлетворительная – 55-75, низкая эффективность - менее 55 баллов. Нижегородская область набрала более 85 баллов.

Рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности региональных органов исполнительной власти по созданию и развитию сети многофункциональных центров. Регионы оцениваются по ряду показателей, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня. Также в рейтинге учитывается использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

СПРАВКА:
В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 64 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Количество оказанных через МФЦ услуг с каждым годом растет. В 2015 году — 1 268 265, в 2016 году — 2 254 296, в 2017—2 830 757, за 9 месяцев 2018 года - 2 308 962 услуги.
В МФЦ для бизнеса предусмотрено оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 60 видов услуг, в том числе, открытие своего дела, лицензирование, строительство и т. д. За 9 месяцев 2018 года на базе МФЦ для бизнеса было оказано около 17 тысяч услуг.

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