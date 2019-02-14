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Общество

Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"

23 февраля 2019 13:43  [649] Общество

Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, выставка пройдет на Нижегородской ярмарке в Павильоне №3 24 - 27 апреля. В ее рамках Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет конференцию "Хлебопечение Приволжского федерального округа – текущее состояние и перспективы развития" и круглый стол "Кадровый потенциал в хлебопечении – ситуация, проблемы и пути их решения".

СПРАВКА:
Российская гильдия пекарей и кондитеров – крупнейшее профильное объединение страны, на протяжении 20 лет содействующее развитию хлебопечения в России и улучшению условий предпринимательской деятельности на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, созданное в целях защиты профессиональных и экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего хлебопечения и кондитерского производства.

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