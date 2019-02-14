Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В сообщении говорится, что сотрудники ведомства перешли в режим "Повышенной готовности"
Он введен в связи с празднованием Дня защитника Отечества и выходными днями.
Накануне произошло загорание столярного цеха в Дивеевском районе, личного жилого дома в Павловском районе и бани. Кроме того, садовый домик сгорел в Нижнем Новгороде, личные жилые дома в г.о. Бор и Чкаловск.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+