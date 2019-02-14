Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки Происшествия

Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что сотрудники ведомства перешли в режим "Повышенной готовности"

Он введен в связи с празднованием Дня защитника Отечества и выходными днями.

Накануне произошло загорание столярного цеха в Дивеевском районе, личного жилого дома в Павловском районе и бани. Кроме того, садовый домик сгорел в Нижнем Новгороде, личные жилые дома в г.о. Бор и Чкаловск.