НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде Общество

НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде.

Как отмечается в сообщении, активисты НРО "Единой России" в День защитника Отечества сложили фигуру огромной звезды.

На Набережной Гребного канала 23 февраля вблизи парка Победы прошли мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Поздравил всех нижегородцев с праздником секретарь НРО "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин.

"Этот праздник является символом патриотизма, преемственности исторических традиций и беззаветного служения Родине. Мы гордимся нашими земляками, которые отстояли честь нашей страны во время разных войн. Отрадно, что сегодня им подрастает достойная смена. Такая неразрывная связь, которая идет от наших дедов к молодым ребятам, и есть патриотизм – любовь к нашей Отчизне. А защищать ее - долг каждого мужчины, так было во все времена. С праздником, дорогие нижегородцы! Здоровья вам, добра, счастья, мира и благополучия!" - заявил Денис Москвин.

Для гостей праздника подготовили военно-историческую реконструкцию "Между прошлым и будущим". Был воссоздан фрагмент Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта, проведенной в феврале 1944 года под командованием генерала армии Константина Рокоссовского.

После этого прошел флешмоб "Звезда", организатором которого выступило региональное отделение "Единой России" и молодежное крыло партии "Молодая гвардия "Единой России". Около тысячи нижегородцев выстроились в огромную звезду российской армии. Момент был запечатлен с квадрокоптера. Теперь живая открытка отправится во все уголки России.

"Мы не могли оставить один из самых любимых и почитаемых праздников без внимания. Этот день объединяет нас во все времена, и здорово отметить его именно сообща, как у нас и получилось. Не подвела погода, солнце радует с самого утра. Настроение у всех нижегородцев замечательное. Спасибо землякам, что откликнулись и поддержали нашу идею", - отметил Денис Москвин.

Кроме того, для гостей были организованы показательные выступления спецназа МВД "Гром", выставка боевого стрелкового оружия, полевая кухня, фотозона и розыгрыш призов.