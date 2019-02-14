Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2019 11:58  [3776] Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок
24 февраля 2019 10:43  [289] Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет
23 февраля 2019 16:28  [300] НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде
23 февраля 2019 13:43  [648] Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"
23 февраля 2019 11:37  [460] Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности
23 февраля 2019 11:13  [390] Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник
23 февраля 2019 11:06  [381] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019 10:10  [511] "23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев
23 февраля 2019 09:43  [544] "История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин
23 февраля 2019 09:32  [429] "Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин
Общество

Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет

24 февраля 2019 10:43  [289] Общество

Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства 24 февраля 2019 года, на учете будет еще 100 тысяч га лесов.

"Это позволит установить законные границы земель лесного фонда, а также выявить возможные нарушения законодательства, связанные с самовольным захватом земель лесного фонда", – сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Также это позволит вовлечь лесные участки для предоставления в пользование гражданам и субъектам бизнеса, добавил он.

Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Департаментом разработано техническое задание для контракта. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение данных работ.

Напомним, впервые с 2013 года в этом году из федерального бюджета выделено 37 миллионов рублей на развитие материально-технического обеспечения лесного хозяйства области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph