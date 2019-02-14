Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет Общество

Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства 24 февраля 2019 года, на учете будет еще 100 тысяч га лесов.

"Это позволит установить законные границы земель лесного фонда, а также выявить возможные нарушения законодательства, связанные с самовольным захватом земель лесного фонда", – сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Также это позволит вовлечь лесные участки для предоставления в пользование гражданам и субъектам бизнеса, добавил он.

Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Департаментом разработано техническое задание для контракта. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение данных работ.

Напомним, впервые с 2013 года в этом году из федерального бюджета выделено 37 миллионов рублей на развитие материально-технического обеспечения лесного хозяйства области.