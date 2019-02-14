Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2019 11:58  [3794] Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок
24 февраля 2019 10:43  [289] Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет
23 февраля 2019 16:28  [301] НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде
23 февраля 2019 13:43  [649] Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"
23 февраля 2019 11:37  [461] Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности
23 февраля 2019 11:13  [392] Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник
23 февраля 2019 11:06  [382] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019 10:10  [512] "23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев
23 февраля 2019 09:43  [544] "История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин
23 февраля 2019 09:32  [430] "Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин
Общество

Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок

24 февраля 2019 11:58  [3794] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе Нижегородской области молодожены извинились за свой поступок. Они записали видео и возложили цветы к Вечному огню, о чем сообщается в соцсети ВКонтакте.

"20 февраля была цыганская свадьба у меня. Мы приехали почтить память погибших в Великой Отечественной войне. За свои поступки мы хотим попросить глубочайшее извинение. В честь праздника мы хотим возложить цветы", - сказал молодой человек.

"Мы - друзья и моя жена дружно сфотографировались. Как сфотографировались, мы начали уходить ближе к машинам. Около тротуара, мы уже проходили, начали садиться в машины, но заиграла музыка. Друзья попросили меня станцевать красивый танец со своей женой. Я станцевал на этом месте. Я никого не хотел задеть или оскорбить, любую нацию и вообще весь народ этим танцем. И я еще раз прошу у всех глубочайшее извинение", - объяснил ситуацию он.

Напомним, танцы у Вечного огня на свадьбе возмутили жителей Арзамаса. 20 февраля администрация Арзамаса обратилась в городской отдел МВД с заявлением о проведении проверки по факту случившегося.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph