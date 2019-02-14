Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе Нижегородской области молодожены извинились за свой поступок. Они записали видео и возложили цветы к Вечному огню, о чем сообщается в соцсети ВКонтакте.

"20 февраля была цыганская свадьба у меня. Мы приехали почтить память погибших в Великой Отечественной войне. За свои поступки мы хотим попросить глубочайшее извинение. В честь праздника мы хотим возложить цветы", - сказал молодой человек.

"Мы - друзья и моя жена дружно сфотографировались. Как сфотографировались, мы начали уходить ближе к машинам. Около тротуара, мы уже проходили, начали садиться в машины, но заиграла музыка. Друзья попросили меня станцевать красивый танец со своей женой. Я станцевал на этом месте. Я никого не хотел задеть или оскорбить, любую нацию и вообще весь народ этим танцем. И я еще раз прошу у всех глубочайшее извинение", - объяснил ситуацию он.

Напомним, танцы у Вечного огня на свадьбе возмутили жителей Арзамаса. 20 февраля администрация Арзамаса обратилась в городской отдел МВД с заявлением о проведении проверки по факту случившегося.