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Экономика

Продажи легковых автомобилей из Нижегородской области в Узбекистан возросли в 50 раз в 2018 году

24 февраля 2019 13:33  [234] Экономика

Продажи легковых автомобилей из Нижегородской области в Узбекистан возросли в 50 раз в 2018 году. Как сообщила директор департамента внешних связей правительства области Ольга Гусева, доля экспорта нижегородских товаров в общем товарообороте с Узбекистаном впервые за 10 лет превысила 94%.

"В данный период в 6 раз увеличились поставки в Узбекистан средств наземного транспорта, составив 42,2 млн долларов. В частности, продажи легковых автомобилей возросли в 50 раз. Кроме того, отмечено восьмикратное увеличение экспорта изделий из черных металлов, поставки которых превысили10,4 млн долларов. Здесь основной рост произошел за счет увеличения продаж стальных труб большого диаметра – в 26 раз", - отметила она.

"С Республикой Узбекистан наш регион развивает не только торгово-экономические отношения. Согласно поручению, данному Глебом Никитиным на первом координационном совете по развитию промышленности с участием торговых представителей РФ из всех стран мира, Нижегородская область поступательно расширяет экспорт образовательных услуг в данную страну", - рассказала Ольга Гусева.

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