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Спорт

Глеб Никитин поздравил Алесю Алёшину с победой на Чемпионате России по сквошу

24 февраля 2019 21:13  [149] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Алесю Алёшину с победой на Чемпионате России по сквошу.

Как сообщать пресс-служба главы региона. 24 февраля 2019 года на Чемпионате России по сквошу, проходящем в Москве, первое место заняла 16-летняя нижегородка Алеся Алёшина.

"Победа Алеси Алешиной - это подтверждение высокого уровня нижегородской школы сквоша. На следующей неделе Алеся примет участие в турнире в Гамбурге в возрастной категории до 19 лет. Желаю Алесе удачи в международных соревнованиях!» - отметил губернатор. "Это яркий и интересный вид спорта, который становится все популярнее в России. Уверен, что в будущем мы увидим ещё немало побед представителей нашей школы сквоша!"- добавил Глеб Никитин.

На участие в турнире в этом году поступило рекордное количество заявок – более 100 спортсменов из 10 регионов, среди них представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Вологодской, Омской, Липецкой областей, Красноярского и Пермского краев. По итогам соревнований первое место заняла Алеся Алешина из Нижнего Новгорода, 2 и 3 места разделили спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

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