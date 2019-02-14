"Горячая линия" по вопросам воспрепятствования органами власти региона бизнесу пройдет 26 февраля 2019 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Имеются ввиду факты:
- ограничения органами власти конкуренции, предоставления необоснованных выгод и преференций одному предпринимателю перед другим;
- незаконного отказа органами власти в предоставлении государственных услуг, разрешительных и лицензионных процедур, а равно уклонения от их предоставления;
- незаконного отказа органам власти либо препятствий в организации и осуществлении торговли;
- неоплаты задолженности государственными (муниципальными) заказчиками по государственным (муниципальным) контрактам;
- незаконного проведения контрольно – надзорных мероприятий в отношении предпринимателей и иного вмешательства, препятствующего предпринимательской деятельности.
По всем вопросам можно будет обратиться в прокуратуру области по номеру телефона 8-920-027-30-49, с 14:00 до 18:00.
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