"Горячая линия" по вопросам воспрепятствования органами власти региона бизнесу пройдет 26 февраля Бизнес

"Горячая линия" по вопросам воспрепятствования органами власти региона бизнесу пройдет 26 февраля 2019 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Имеются ввиду факты:

- ограничения органами власти конкуренции, предоставления необоснованных выгод и преференций одному предпринимателю перед другим;

- незаконного отказа органами власти в предоставлении государственных услуг, разрешительных и лицензионных процедур, а равно уклонения от их предоставления;

- незаконного отказа органам власти либо препятствий в организации и осуществлении торговли;

- неоплаты задолженности государственными (муниципальными) заказчиками по государственным (муниципальным) контрактам;

- незаконного проведения контрольно – надзорных мероприятий в отношении предпринимателей и иного вмешательства, препятствующего предпринимательской деятельности.

По всем вопросам можно будет обратиться в прокуратуру области по номеру телефона 8-920-027-30-49, с 14:00 до 18:00.