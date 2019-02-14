Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормова Общество

Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормовского района. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 февраля 2019 года, предприятию внесено представление.

В ходе выездной проверки совместно со специалистом административно-технического и муниципального контроля установлено, что в нарушение правил благоустройства "Дорожник" не чистил дороги по улицам Шишкина, Биробиджанской, Трансформаторной, Рябиновой, Клинкерной и Волжской в частном секторе.

В соответствии с договором субсубподряда на МП такие обязанности возложены. Представление находится на контроле прокуроров.