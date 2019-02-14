Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2019 14:48  [113] Ростелеком предоставил доступ в интернет более 90 медучреждениям Нижегородской области
25 февраля 2019 14:31  [126] "Единая Россия" запустила интерактивный сервис для обращений о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов
25 февраля 2019 14:03  [129] Расписание движения пригородных поездов изменится в мартовские праздники
25 февраля 2019 13:30  [215] Симпозиум к 100-летию появления в радиоэфире русской речи пройдет в Нижнем Новгороде 27 февраля
25 февраля 2019 13:12  [176] Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок на портал "Наш Нижний"
25 февраля 2019 12:01  [218] Единый день сдачи ЕГЭ для родителей пройдет в Нижнем Новгороде 26 февраля
25 февраля 2019 11:19  [343] Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых нижегородцев
25 февраля 2019 11:08  [600] Александр Жезлов возглавил нижегородскую Сельхозакадемию
25 февраля 2019 09:57  [386] Волонтеры ищут пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова (найден живым)
25 февраля 2019 09:43  [732] Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормова
Общество

Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормова

25 февраля 2019 09:43  [732] Общество

Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормовского района. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 февраля 2019 года, предприятию внесено представление.

В ходе выездной проверки совместно со специалистом административно-технического и муниципального контроля установлено, что в нарушение правил благоустройства "Дорожник" не чистил дороги по улицам Шишкина, Биробиджанской, Трансформаторной, Рябиновой, Клинкерной и Волжской в частном секторе.

В соответствии с договором субсубподряда на МП такие обязанности возложены. Представление находится на контроле прокуроров.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph