НБД-Банк начинает реализацию нового проекта с Фондом развития моногородов Экономика

Фото: ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк начинает реализацию нового проекта с Фондом развития моногородов. Как сообщили в пресс-службе ПАО "НБД-Банк", ранее прошло расширенное совещание по этому вопросу.

В ходе встречи участники обсудили новый продукт Фонда. Таким образом, НБД-Банк получил аккредитацию Фонда развития моногородов как участник нового кредитного продукта – беспроцентного займа под банковскую гарантию для реализации инвестиционных проектов в моногородах.

Как рассказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков в результате совместных действий, направленных на создание благоприятных условий для инвестиций, способствующих развитию экономики в моногородах, в 2018 году НБД-Банк выдал 193 кредита в 15 моногородах, расположенных в пяти субъектах РФ, на общую сумму 1,5 млрд рублей. Размер кредитного портфеля банка в моногородах на начало 2019 года составляет 705 млн рублей или 334 кредита.

Размер займа фонда и банковской гарантии может варьироваться от 10 до 250 млн рублей. Для заемщика, реализующего инвестиционный проект в моногороде, с учетом стоимости гарантии, возможно получить финансирование по ставкам значительно ниже, чем по обычным кредитам. Также НБД-Банк предлагает клиентам воспользоваться кредитными продуктами, в том числе на оборотные средства по стандартной процентной ставке. При этом средняя стоимость такого смешанного финансирования будет весьма привлекательной для клиентов.

"НБД-Банк сотрудничает с Фондом развития моногородов с 2016 года. За это время банком проведена большая работа по финансированию проектов малого и среднего бизнеса в моногородах. В этом году Фонд существенно изменил условия финансирования проектов: снизил минимальную сумму своего участия со 100 млн до 10 млн рублей, увеличил срок финансирования, а также долю участия в финансировании с 40% до 80% от общей стоимости проекта. Таким образом, субъекты МСП получили возможность льготного финансирования собственных проектов при сотрудничестве с НБД-Банком", – подчеркнул Евгений Максаков.

Напомним, НБД-Банк будет кредитовать малый и средний бизнес на льготных условиях.