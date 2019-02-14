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Общество

Александр Жезлов возглавил нижегородскую Сельхозакадемию

25 февраля 2019 11:08  [599] Общество

Александр Жезлов возглавил нижегородскую Сельхозакадемию 25 февраля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

"С 25 февраля Александр Станиславович Жезлов приступил к обязанностям. До 2015 года он работал в академии, потом в другом месте", - рассказали в НГСХА.

Напомним, на прошлой неделе Александр Самоделкин покинул пост ректора НГСХА.

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