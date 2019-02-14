Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2019 14:48  [113] Ростелеком предоставил доступ в интернет более 90 медучреждениям Нижегородской области
25 февраля 2019 14:31  [126] "Единая Россия" запустила интерактивный сервис для обращений о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов
25 февраля 2019 14:03  [129] Расписание движения пригородных поездов изменится в мартовские праздники
25 февраля 2019 13:30  [215] Симпозиум к 100-летию появления в радиоэфире русской речи пройдет в Нижнем Новгороде 27 февраля
25 февраля 2019 13:12  [175] Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок на портал "Наш Нижний"
25 февраля 2019 12:01  [218] Единый день сдачи ЕГЭ для родителей пройдет в Нижнем Новгороде 26 февраля
25 февраля 2019 11:19  [343] Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых нижегородцев
25 февраля 2019 11:08  [599] Александр Жезлов возглавил нижегородскую Сельхозакадемию
25 февраля 2019 09:57  [385] Волонтеры ищут пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова (найден живым)
25 февраля 2019 09:43  [731] Нижегородское МП "Дорожник" не чистило дороги на шести улицах Сормова
Общество

Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых нижегородцев

25 февраля 2019 11:19  [343] Общество
ГУ МЧС России по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых жителей Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 26 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы пожарного ведомства совместно с администрацией Советского района проведет профилактический рейд, в рамках которого в квартирах пожилых нижегородцев будут установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

Эти приборы позволяют обнаружить задымление на ранней стадии. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Извещатель его фиксирует и издает характерный сигнал. Одного извещателя в комнате достаточно, чтобы разбудить даже крепко спящего человека.

Сотрудники МЧС объяснят хозяевам квартир, как работает данное оборудование, и вручат им памятки по пожарной безопасности.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph