Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых нижегородцев Общество

ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные извещатели установят в квартирах пожилых жителей Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 26 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы пожарного ведомства совместно с администрацией Советского района проведет профилактический рейд, в рамках которого в квартирах пожилых нижегородцев будут установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

Эти приборы позволяют обнаружить задымление на ранней стадии. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Извещатель его фиксирует и издает характерный сигнал. Одного извещателя в комнате достаточно, чтобы разбудить даже крепко спящего человека.

Сотрудники МЧС объяснят хозяевам квартир, как работает данное оборудование, и вручат им памятки по пожарной безопасности.