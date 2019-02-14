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Культура и отдых

Массовый танцевальный флешмоб прошел на катке "Зимняя сказка" 23 февраля

25 февраля 2019 11:23  [341] Культура и отдых

Массовый танцевальный флешмоб прошел на катке "Зимняя сказка" 23 февраля 2019 года. Об этом сообщили организаторы флешмоба, видео размещено в официальной группе "НИА Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

Участниками стали профессиональные танцоры, курсанты МВД, нижегородские студенты и трое ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского района.

В частности, Трифонова Диана (12 лет), Галкин Артем (12 лет) и Галкина Катя (13 лет) хотели танцевать. В центре рассказали, что об этом они написали в своих письмах губернатору области Глебу Никитину. Их желание исполнилось - 23 февраля они стали главными героями танцевального флешмоба, к которому готовились вместе с профессиональными нижегородскими танцорами.

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