Единый день сдачи ЕГЭ для родителей пройдет в Нижнем Новгороде 26 февраля Общество

Фото: Рособрнадзор

Единый день сдачи ЕГЭ для родителей пройдет в Нижнем Новгороде 26 февраля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Канавинского района, родители смогут узнать, как на самом деле проводится процедура сдачи Единого госэкзамена.

Акция пройдет 26 февраля в школе №176 (ул. К. Маркса, 17), начало в 10:00.

Пробный экзамен также сдаст глава администрации Канавинского района Михаил Шаров.

В рамках мероприятия для родителей учеников будет организована пробная сдача ЕГЭ по русскому языку. Участники пройдут контроль металлодетектором, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на государственном экзамене, печать и обработка экзаменационных материалов, и кроме этого смогут выполнить небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных представляемым на ЕГЭ. На выполнение заданий участникам акции будет дано 30 минут.

Получить результаты испытаний родители смогут после 5 марта в управлении образования Канавинского района.

Напомним, образовательные учреждения Канавинского района уже третий год принимают участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".