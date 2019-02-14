Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки БАДов Происшествия

Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки биологически активных добавок к пище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 25 февраля 2019 года.

Согласно информации, в середине февраля 56-летний житель Канавинского района приобрел биологически активные добавки к пище. После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником органов здравоохранения, и предупредил об опасности этих добавок для здоровья. Он пообещал, что покупателю будет возмещена компенсация в размере нескольких миллионов рублей, но для этого тому необходимо заплатить за перевод денег.

Затем нижегородцу позвонил другой незнакомец, якобы из правоохранительных органов, и попросил денег на экспертизу вредных БАДов. Он объяснил, что стоимость экспертизы распределена между всеми пострадавшими, и что без нее компенсацию получить невозможно. Мужчина перевел требуемые деньги.

Подобные звонки стали регулярными. В результате, потерпевший отправил на счет мошенников в общей сложности более 165 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей.