Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2019 12:49  [228] Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки БАДов
23 февраля 2019 14:24  [673] Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки
22 февраля 2019 10:14  [1071] Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца
21 февраля 2019 13:57  [853] Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год
21 февраля 2019 11:50  [1144] Мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей
21 февраля 2019 11:43  [929] Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях утром 21 февраля
19 февраля 2019 20:08  [1204] Очередная девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде (найдена живой)
19 февраля 2019 19:29  [625] Мужчину, который насильно якобы лечил нижегородца от алкоголизма, приговорили к пяти годам
19 февраля 2019 16:03  [579] Спецборт 19 февраля доставит в Нижний Новгород из Ингушетии пострадавших от газовоздушной смеси
19 февраля 2019 12:01  [722] Нижегородка получила черепно-мозговую травму из-за упавшей на нее с тента грузовика глыбы льда
Происшествия

Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки БАДов

25 февраля 2019 12:49  [228] Происшествия

Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки биологически активных добавок к пище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 25 февраля 2019 года.

Согласно информации, в середине февраля 56-летний житель Канавинского района приобрел биологически активные добавки к пище. После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником органов здравоохранения, и предупредил об опасности этих добавок для здоровья. Он пообещал, что покупателю будет возмещена компенсация в размере нескольких миллионов рублей, но для этого тому необходимо заплатить за перевод денег.

Затем нижегородцу позвонил другой незнакомец, якобы из правоохранительных органов, и попросил денег на экспертизу вредных БАДов. Он объяснил, что стоимость экспертизы распределена между всеми пострадавшими, и что без нее компенсацию получить невозможно. Мужчина перевел требуемые деньги.

Подобные звонки стали регулярными. В результате, потерпевший отправил на счет мошенников в общей сложности более 165 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph