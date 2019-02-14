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Общество

Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок на портал "Наш Нижний"

25 февраля 2019 13:12  [173] Общество

Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок на портал "Наш Нижний". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода на 25 февраля, в информационную систему "Наш Нижний" поступило 20 133 заявок о коммунальных проблемах от нижегородцев.

В настоящее время к системе подключено 107 домоуправляющих компаний. Ими отработано 17 310 или 86% обращений.

Наибольшее количество заявок поступило в отношении "ДК Канавинского района", "ДК Ленинского района" и "ДК Советского района".

Напомним, нижегородцы могут оставлять заявки о сосульках на порталах "Антиснег" и "Наш Нижний".

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