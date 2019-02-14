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Общество

Расписание движения пригородных поездов изменится в мартовские праздники

25 февраля 2019 14:03  [124] Общество

Расписание движения пригородных поездов изменится в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". По информации, с 7 по 10 марта 2019 года пригородные поезда будут ходить по расписанию выходных дней: 7 марта – по рабочему дню пятницы; 8 и 9 марта – по рабочему дню субботы и 10 марта – по расписанию воскресенья.

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