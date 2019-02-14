Расписание движения пригородных поездов изменится в мартовские праздники Общество

Расписание движения пригородных поездов изменится в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". По информации, с 7 по 10 марта 2019 года пригородные поезда будут ходить по расписанию выходных дней: 7 марта – по рабочему дню пятницы; 8 и 9 марта – по рабочему дню субботы и 10 марта – по расписанию воскресенья.