"Единая Россия" запустила интерактивный сервис для обращений о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов Общество

НРО партии Единая Россия

"Единая Россия" запустила интерактивный сервис для обращений о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на координатора партпроекта "Чистая страна", председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова 25 февраля 2019 года.

"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Чистая страна" открыла интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой "Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".

"Данный сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей", – объяснил Владимир Бурматов.

На сайте партийных проектов через вкладку "Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами" можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов.

Бурматов напомнил проблемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг за обращение с отходами.

"Во-первых, двойные платежи, их получили жители более чем 20 регионов. Во-вторых, иногда этот платеж бывает "спрятан" в коммунальной платежке, и люди не понимают, сколько они за это платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги за это", – сказал парламентарий.

Он отметил, что люди продолжают присылать фотографии платежных документов с жалобами на двойной платеж за обращение с ТКО, когда одновременно сохранилась старая плата за содержание жилого помещения и вместе с тем появилась новая коммунальная услуга "обращение с ТКО". Таким образом люди получают квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора за обращение с ТКО и от управляющей компании.

"Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля Партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры", – заключил координатор партпроекта.

Как рассказал региональный координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Андрей Тарасов, представителями партийного проекта во всех районах области и Нижнего Новгорода была проведена большая совместная работа с профильными министерствами правительства и региональными операторами, которые обслуживают территорию области.

"Были выверены все тарифы. Со всеми управляющими компаниями проведены совещания о недопустимости выставления двойных платежей", - сказал он.

Также Андрей Тарасов сообщил, что на территории региона партийцами и общественными организациями проводится мониторинг и анализ ситуации с вывозом ТКО.