Ростелеком предоставил доступ в интернет более 90 медучреждениям Нижегородской области Общество

ПАО "Ростелеком" предоставил доступ в интернет более 90 медучреждениям Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании 25 февраля 2019 года.

В прошлом году "Ростелеком" обеспечил инфраструктурой для доступа в интернет 91 лечебно-профилактическое учреждение региона. Компания проложила свыше 200 км волоконно-оптических сетей, а в труднодоступной местности использовала подключение через спутник. Работы выполнены в рамках государственного контракта с минсвязи РФ.

Специалисты больниц, диспансеров и поликлиник в Ардатовском, Борском, Уренском, Кстовском, Павловском, Шатковском и других районах получили возможность применять телемедицинские технологии. С помощью скоростного интернета врачи смогут дистанционно обмениваться большими объемами данных, проводить онлайн-консилиумы для оперативной диагностики и проверять наличие в аптеках рецептурных препаратов онлайн.

"Широкополосный доступ в интернет позволяет больницам работать в единой информационной системе и служит основой для развития телемедицины. Жители удаленных сёл и деревень могут получать консультации специалистов крупных лечебных учреждений, не выезжая из своего населенного пункта. С цифровыми технологиями медицинская помощь становится доступнее", - сказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева:

На основе скоростного интернета учреждения также подключают цифровые сервисы "Ростелекома" для обеспечения безопасности и комфорта пациентов и персонала: "Виртуальную АТС", "Видеонаблюдение" и "Интерактивное ТВ".