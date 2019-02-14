Гендиректор ЕЦМЗ Владимир Жмакин считает, что из-за проверки УФАС офис не мог работать в обычном режиме 21 февраля Бизнес

Гендиректор МП "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин считает, что из-за проверки УФАС офис не мог работать в обычном режиме 21 февраля. Об этом он рассказал СМИ 25 февраля 2019 года. Речь идет о проверке на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

"11 инспекторов проверяли все компьютеры в офисе ЕЦМЗ с 10 утра до 5 вечера 21 февраля. Все рабочие места были заняты проверяющими, то есть коммерческий отдел не мог составлять заявки на продукты, отдел закупок не мог размещать информацию на торговых площадках, юристы не могли проводить правовую экспертизу договоров. Поэтому в пятницу и сегодня детей в школах и детсадах кормят тем, что уже есть на складах", – пояснил Жмакин.

Владимир Жмакин связал проверку с изначальным выбором организатора питания для нижегородских школ. Напомним, конкурс выиграл ЕЦМЗ, но Нижегородское УФАС признало торги не соответствующими законодательству и отменило их, в результате чего ЕЦМЗ несколько месяцев закупает продукты без торгов, то есть у единственных поставщиков.

Напомним, что за это время состоялось несколько закупок без конкурсных процедур.

В ЕЦМЗ ранее поясняли, что закупки у единственного поставщика будут проводиться до решения суда относительно определения поставщика питания в образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что ЕЦМЗ выиграл конкурс по школьному питанию в Нижнем Новгороде в ноябре 2018 года.

При этом уже в октябре 2018 года управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области возбуждало 17 дел по признакам картельного сговора в отношении ЕЦМЗ и поставщиков продукции.