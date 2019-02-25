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Спорт

Дзержинцы победили в двух номинациях в соревнованиях по мотокроссу 24 февраля

25 февраля 2019 15:41  [363] Спорт

Дзержинцы победили в двух номинациях в соревнованиях по мотокроссу 24 февраля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в воскресенье прошел Кубок губернатора Нижегородской области по мотокроссу.

Организатором соревнований выступила федерация мотоциклетного спорта Нижегородской области при поддержке администрации города. Всего в соревнованиях приняли участие более 80 человек со всей страны.

"Мы рады приветствовать на нашей земле участников и гостей соревнований! Сегодня самому младшему спортсмену пять лет, среди старших нет ограничений. Все они приехали посоревноваться, погонять на нашей трассе", - сказал на открытии глава города Дзержинска Иван Носков.

Заезды проходили целый день. Победителям и призерам соревнований в 8 категориях были вручены кубки, медали и дипломы соответствующих степеней, а также денежные призы.

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