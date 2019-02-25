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Культура и отдых

"Мур-мур-акция" пройдет в нижегородской областной детской библиотеке

25 февраля 2019 16:12  [245] Культура и отдых

"Мур-мур-акция" пройдет в нижегородской областной детской библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция приурочена к столетию Нижегородской областной детской библиотеки (ул. Звездинка, 5), а также ко всемирному Дню кота и Дню кошки в России. Первого марта с 10:00 до 15:00 в библиотеке будут проходить тематические мероприятия.

Хранитель библиотечных традиций Кот Мурлыка, с которого в 1919 году началась история библиотеки, пригласит читателей на встречу с литературными котами из разных стран. В интерактивном музее откроется выставка книг о котах.

Кроме того, иностранные волонтеры представят концерт кошачьих танцев. А мультстудия проведет мастер-класс по созданию котороликов.

Для участников акции будут приготовлены молочные угощения.

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СПРАВКА:

История праздника началась 22 февраля 1987 года по инициативе Японии, которая таким образом хотела привлечь внимание общественности к кошачьей проблеме (создание новых приютов, производство качественного корма и т.д.).

В России День кошки впервые начали отмечать в 2004 году. Праздник инициировали Московский музей кошки и редакция журнала "Кот и пес". В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным, проводятся выставки и конкурсы породистых кошек, хозяева балуют своих питомцев.

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