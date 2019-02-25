Чистая прибыль Альфа-Банка выросла в 1,5 раза по итогам 2018 года Экономика

Чистая прибыль Альфа-Банка выросла в 1,5 раза по итогам 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка 25 февраля 2019 года.

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за 2018 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). За это время группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели, отметили в пресс-службе.

Чистая прибыль: выросла за 2018 год более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 домом и достигла 1 млрд 321 млн $ (против 798 млн $ по итогам 2017 года).



"В 2018 году Альфа-Банк вновь продемонстрировал качественный рост по ключевым показателям финансовой деятельности и подтвердил лидирующие позиции крупнейшего частного банка страны. Мы расширили клиентскую базу, нарастили кредитование, особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. Покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного уровня. В течение года мы наблюдали существенный приток клиентских средств, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе. В наступившем году мы продолжим развиваться опережающими темпами, усиливая позиции в приоритетных для нас сегментах бизнеса и продолжая повышать бизнес-эффективность", - прокомментировал результаты работы заместитель председателя правления, главный финансовый директор Алексей Чухлов.



Чистый процентный доход: объем чистого процентного дохода в 2018 году увеличился на 15,6% до 2 млрд 11 млн $ за счет роста процентных доходов на фоне небольшого снижения процентных расходов.



Совокупные активы группы: выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составили 47 млрд 199 млн $.



Кредитный портфель: до вычета резервов увеличился на 7,0% до 30 млрд 572 млн $. Без учета курсового эффекта рост кредитного портфеля составил 22,4%. За прошедший год группой отмечалось дальнейшее повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась за год почти в два раза.

Обязательства банковской группы: увеличились на 4,3% до 40 млрд $, средства клиентов увеличились до 32 млрд 106 млн $ (без курсового эффекта рост составил 24,0%).

Доля рынка по средствам физических лиц до востребования достигла рекордных 10,04%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.



Крупнейший частный банк: по результатам 2018 года группа заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей.

Высокий уровень кредитоспособности банковской группы "Альфа-Банк" подтверждается высокими кредитными рейтингами, в том числе агентствами S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings.