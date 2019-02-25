Шамиль Аляутдинов станет заместителем председателя комиссии нижегородской Думы по МСУ Политика

Шамиль Аляутдинов станет заместителем председателя комиссии нижегородской Думы по местному самоуправлению (МСУ). Профильная комиссия единогласно поддержала его кандидатуру на заседании 25 февраля 2019 года.

Окончательное решение депутаты примут на заседании 27 февраля.

Председатель Думы Дмитрий Барыкин отметил большой опыт, профессионализм и полезность Шамиля Аляутдинова в сфере местного самоуправления.



Также Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост заместителя председателя Думы.