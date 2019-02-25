Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ Политика

Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ. Такую задачу перед Александром Воронцовым поставил глава города Владимир Панов в ходе первой рабочей встречи 25 февраля.

"В ближайшем будущем до вас доведут списки муниципальных предприятий и учреждений, по которым необходимо провести проверку в первую очередь. Жду от вас результаты работы", – сообщил мэр.

Владимир Панов также отметил, что контрольно-ревизионное управление городской администрации – это одно из важнейших подразделений, потому что его задача: следить за эффективностью работы МП и администрации в целом. "Надеюсь, что ваш опыт позволит повысить эффективность их работы", – подчеркнул глава города.

"Я думаю, что 20-летний опыт работы в федеральной налоговой службе поможет мне более качественно выполнять все поставленные перед контрольно-ревизионным управлением задачи", – сказал Воронцов.



Бывший заместитель начальника инспекции ИФНС России по Автозаводскому району Александр Воронцов был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления на прошлой неделе.