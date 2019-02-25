Последние новости рубрики Политика
25 февраля 2019 18:00  [299] Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ
25 февраля 2019 17:25  [340] Шамиль Аляутдинов станет заместителем председателя комиссии нижегородской Думы по МСУ
25 февраля 2019 15:07  [620] Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост зампредседателя Думы
22 февраля 2019 18:59  [1611] Единый день предварительного голосования партии "Единая Россия" пройдет 26 мая
22 февраля 2019 13:18  [2122] Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин вошел в экспертный совет по реализации Стратегии развития
22 февраля 2019 12:30  [2298] Зампред Думы Дзержинска Игорь Крашенинников исключен из местного политсовета "Единой России" за "хамское" поведение
22 февраля 2019 11:34  [1969] "Единая Россия" создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
21 февраля 2019 18:10  [2125] Руководителем нижегородского КРУ назначен экс-замначальника Автозаводской ИФНС Александр Воронцов
21 февраля 2019 15:39  [2221] Пенсионерка-уроженка Нижегородской области стала депутатом регионального парламента Коми
21 февраля 2019 14:26  [1930] Денис Москвин провел прием граждан в общественной приемной председателя "Единой России" в Москве
Политика

Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ

25 февраля 2019 18:00  [299] Политика

Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ. Такую задачу перед Александром Воронцовым поставил глава города Владимир Панов в ходе первой рабочей встречи 25 февраля.

"В ближайшем будущем до вас доведут списки муниципальных предприятий и учреждений, по которым необходимо провести проверку в первую очередь. Жду от вас результаты работы", – сообщил мэр.

Владимир Панов также отметил, что контрольно-ревизионное управление городской администрации – это одно из важнейших подразделений, потому что его задача: следить за эффективностью работы МП и администрации в целом. "Надеюсь, что ваш опыт позволит повысить эффективность их работы", – подчеркнул глава города.

"Я думаю, что 20-летний опыт работы в федеральной налоговой службе поможет мне более качественно выполнять все поставленные перед контрольно-ревизионным управлением задачи", – сказал Воронцов.

Бывший заместитель начальника инспекции ИФНС России по Автозаводскому району Александр Воронцов был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления на прошлой неделе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph