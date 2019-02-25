Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ. Такую задачу перед Александром Воронцовым поставил глава города Владимир Панов в ходе первой рабочей встречи 25 февраля.
"В ближайшем будущем до вас доведут списки муниципальных предприятий и учреждений, по которым необходимо провести проверку в первую очередь. Жду от вас результаты работы", – сообщил мэр.
Владимир Панов также отметил, что контрольно-ревизионное управление городской администрации – это одно из важнейших подразделений, потому что его задача: следить за эффективностью работы МП и администрации в целом. "Надеюсь, что ваш опыт позволит повысить эффективность их работы", – подчеркнул глава города.
"Я думаю, что 20-летний опыт работы в федеральной налоговой службе поможет мне более качественно выполнять все поставленные перед контрольно-ревизионным управлением задачи", – сказал Воронцов.
Бывший заместитель начальника инспекции ИФНС России по Автозаводскому району Александр Воронцов был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления на прошлой неделе.
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