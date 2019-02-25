Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство Б.Покровской за 4 млн рублей

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, городской департамент экономического развития объявил электронный аукцион для поиска разработчика проекта комплексного благоустройства Большой Покровской на участке от улицы Октябрьская до улицы Малая Покровская, включая территории сквера им. Свердлова.

Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост зампредседателя Думы

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост заместителя председателя Думы.

"Это один из опытнейших юристов в Нижегородской области. Опыт Ольги Валериевны в разработке муниципальных правовых актов не оспорим. Прошу членов комиссии поддержать мое предложение и вынести его на утверждение депутатам городской Думы", – заявил Дмитрий Барыкин.

Нижегородская область вошла в четверку лидеров ПФО по экспорту продукции АПК

Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги совещания по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Казани.

Александр Жезлов возглавил нижегородскую Сельхозакадемию

"С 25 февраля Александр Станиславович Жезлов приступил к обязанностям. До 2015 года он работал в академии, потом в другом месте", - рассказали в НГСХА.

Неработающим пенсионерам одобрили дополнительные выплаты поверх прожиточного минимума

Объем доплаты составит такую сумму, которая в совокупности с пенсией итоге достигнет величины прожиточного минимума, который установлен в том регионе, где проживает пенсионер.

Нижегородские волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой

Волонтеры надеются с помощью внимательных пользователей выявить подозрительные места и объекты.

"Эти видеозаписи уже просматривали сотрудники МВД, СК и добровольцы, однако, всегда остается возможность упустить на записи важную деталь. Возможно, именно ваш внимательный взгляд поможет следствию установить причину исчезновения Маши", - рассказали волонтеры.