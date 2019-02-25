Чемпионат по боулингу среди пенсионеров стартовал в Нижегородской области при поддержке "Единой России" Спорт

НРО партии Единая Россия

Четвертый чемпионат по боулингу среди пенсионеров открылся в Нижегородской области при поддержке "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии 25 февраля 2019 года.

Организатором соревнований выступило НРО общественной организации "Союз пенсионеров России" при участии проекта сторонников партии "Единая Россия" - Центра поддержки гражданских инициатив. В турнире принимают участие команды от каждого района Нижнего Новгорода и области – всего более 800 нижегородских пенсионеров.

Цель проекта - популяризировать физическую культуру среди пожилых людей и привлечь их к активному образу жизни.

По словам регионального координатора партийного проекта "Старшее поколение", управляющего пенсионного фонда по Нижегородской области Владимира Тарасова, такие мероприятия необходимы для пенсионеров. Здесь они получают не только физическую нагрузку, но и заряд бодрости, хорошее настроение и радость от общения.

"Несмотря на то, что это люди старшего поколения, они молоды душой и находятся в хорошей физической форме. В этом году наши пенсионеры сами вышли с инициативой проведения чемпионата, а мы им с удовольствием в этом помогли", - отметил координатор проекта.

В первый день чемпионата встретились команды Воротынского, Сеченовского, Краснооктябрьского, Лысковского, Пильнинского, Княгининского и Спасского районов, а также ветераны ОВД.

"Мы всегда готовы поддерживать инициативы наших уважаемых пенсионеров. Радует, что это уже не первое мероприятие, в котором все с удовольствием принимают участие. Замечательно, что у нас есть возможность помочь людям старшего поколения организовать такой нестандартный и интересный досуг", - отметил региональный координатор проекта сторонников "Центр поддержки местных инициатив" Иван Калмыков.

Победители и призеры соревнований получат памятные дипломы и подарки от проекта сторонников ЦПГИ. Чемпионат продлится до 6 марта.