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Общество

Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля во всех районах Нижнего Новгорода

25 февраля 2019 19:00  [289] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля 2019 года во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

С 19:00 25 февраля до 7:00 26 февраля будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.

В целях обеспечения своевременной уборки и повышения качества содержания улично-дорожной сети, просим владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.

Перечень улиц по каждому району с указанием ответственной за уборку организации:

Район

Организация

Улица

Автозаводский

МП «РЭД»

Пр.Ленина

Канавинский

«АвтоДорСтрой»

МП «Коммунальное хозяйство»

Ул.Путейская, ул.Советская, пл.Революции, ул.Журова, площадки прилегающие к стадиону

Ленинский

МП «РЭД  АР», ООО «СпецДорСтрой»

Пр.Ленина, ул.Национальная, ул.Гончарова, ул.Херсонская

Московский

ООО «ДПП»

Пр.Героев, Бурнаковский проезд

Нижегородский

МП «РЭД  АР»

Ул.Звездинка, ул.Горького, Студеная, ул.Новая, ул.Короленко, пл.Горького, пл.Минина, ул.Варварская

Приокский

 ООО «НижАвтоДорСтрой»

Пр.Гагарина, транспортная развязка

Советский

ООО «СтройДор»,

ООО «ДорСтройИнвест-НН», ООО «Рубикон», ООО «Дорожник»

Ул.Тимирязева, ул.Красносельская, ул.Кулибина,

 ул.Красносельская, ул.Светлогорская, ул.Краснозвездная, Светлогорский проезд

Сормовский

МП «Дорожник» ООО «Ниждорсервис»

Ул.Коммуны, пл.Буревестника, бульвар Юбилейный

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