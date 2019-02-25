Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля во всех районах Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода
Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля 2019 года во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
С 19:00 25 февраля до 7:00 26 февраля будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.
В целях обеспечения своевременной уборки и повышения качества содержания улично-дорожной сети, просим владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.
Перечень улиц по каждому району с указанием ответственной за уборку организации:
|
Район
|
Организация
|
Улица
|
Автозаводский
|
МП «РЭД»
|
Пр.Ленина
|
Канавинский
|
«АвтоДорСтрой»
МП «Коммунальное хозяйство»
|
Ул.Путейская, ул.Советская, пл.Революции, ул.Журова, площадки прилегающие к стадиону
|
Ленинский
|
МП «РЭД АР», ООО «СпецДорСтрой»
|
Пр.Ленина, ул.Национальная, ул.Гончарова, ул.Херсонская
|
Московский
|
ООО «ДПП»
|
Пр.Героев, Бурнаковский проезд
|
Нижегородский
|
МП «РЭД АР»
|
Ул.Звездинка, ул.Горького, Студеная, ул.Новая, ул.Короленко, пл.Горького, пл.Минина, ул.Варварская
|
Приокский
|
ООО «НижАвтоДорСтрой»
|
Пр.Гагарина, транспортная развязка
|
Советский
|
ООО «СтройДор»,
ООО «ДорСтройИнвест-НН», ООО «Рубикон», ООО «Дорожник»
|
Ул.Тимирязева, ул.Красносельская, ул.Кулибина,
ул.Красносельская, ул.Светлогорская, ул.Краснозвездная, Светлогорский проезд
|
Сормовский
|
МП «Дорожник» ООО «Ниждорсервис»
|
Ул.Коммуны, пл.Буревестника, бульвар Юбилейный
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