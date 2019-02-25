Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Администрация Нижнего Новгорода

Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 26 февраля 2019 года во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

С 19:00 25 февраля до 7:00 26 февраля будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.

В целях обеспечения своевременной уборки и повышения качества содержания улично-дорожной сети, просим владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.

Перечень улиц по каждому району с указанием ответственной за уборку организации: