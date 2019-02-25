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Спорт

Глеб Никитин пожелал нижегородскому "Торпедо" удачи в борьбе за Кубок Гагарина

25 февраля 2019 19:16  [153] Спорт
ХК Торпедо

ХК Торпедо

Глеб Никитин пожелал нижегородскому хоккейному клубу "Торпедо" удачи в борьбе за Кубок Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 25 февраля 2019 года.

"Наступает самый ответственный и напряженный отрезок сезона, в котором для команды особенно важны вера и поддержка болельщиков. "Торпедо" всегда умело удивлять и было "грозой авторитетов". Пусть лед в Астане принесет удачу нашей команде!" – сказал глава региона.

В рамках первого раунда торпедовцы сойдутся с астанинским "Барысом". Первые два матча серии до четырех побед состоятся 26 и 28 февраля в Астане. Ответные поединки – 2 и 4 марта в Нижнем Новгороде.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с выходом в плей-офф Кубка Гагарина.

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