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Экономика

Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области базу данных земельных участков, зданий и инженерных коммуникаций

26 февраля 2019 09:14  [32] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области базу данных земельных участков, зданий и инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 февраля 2019 года.

Глава региона подчеркнул, что необходимость в создании региональной геоинформационной системы (РГИС) назрела давно. Основная задача РГИС - систематизированный свод сведений о земельных участках в регионе, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона.

"Сейчас эту информацию в одном месте получить нельзя – только в разрозненных базах данных. Потенциальные инвесторы, жители региона должны иметь возможность на одной платформе узнать о координатах и площади интересующих их для работы и проживания земельных участков, техническом состоянии зданий. В системе также должны быть отмечены границы зон с особыми условиями использования, рассказано об ограничениях, которые на них действуют", - сказал губернатор.

Кроме того, с помощью РГИС будет возможен дистанционный мониторинг использования сельхозземель, лесных угодий.

Глеб Никитин поручил министерству имущественных и земельных отношений, министерству информационных технологий и связи проработать технические аспекты.

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