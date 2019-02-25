Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2019 16:26  [9] "Нельзя принимать решения в ущерб окружающей среде и гражданам", - Алексей Краснов
26 февраля 2019 16:11  [49] Правительство рекомендовало проектировщику гидроузла учесть замечания нижегородцев
26 февраля 2019 15:50  [90] Сергей Дмитриев: "Выпускники должны быть сразу готовы к работе и всю жизнь совершенствовать свои знания"
26 февраля 2019 14:52  [135] Родители школьников Дзержинска присоединились к Всероссийской акции по сдаче ЕГЭ
26 февраля 2019 14:01  [124] Семь домов снесут в Балахне Нижегородской области
26 февраля 2019 13:29  [267] Разлив нефтепродуктов обнаружен в Кстовском районе Нижегородской области
26 февраля 2019 11:26  [112] "Транснефть-Верхняя Волга" готовит производственные объекты к паводку
26 февраля 2019 10:07  [241] Ирина Никулина: "Люди, которые хотят поехать волонтерами за рубеж, обращаются со всей России"
26 февраля 2019 09:51  [193] Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог
26 февраля 2019 09:29  [257] Прокуроры снова привлекли "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега
Общество

Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог

26 февраля 2019 09:51  [193] Общество
Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог

Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог

Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре региона 26 февраля 2019 года.

Прокурорами установлено, что жителю с. Калапино, являющемуся инвалидом 3 группы, потребовалась экстренная медицинская помощь, для оказания которой была направлена бригада скорой медицинской помощи центральной районной больницы. Однако автомобиль медиков не смог проехать к месту жительства гражданина из-за имевшихся на ул. Дружбы снежных навалов и заносов. Медицинским работником пришлось добираться до дома больного пешком, что отрицательно сказалось на оперативности оказанной ему медицинской помощи.

По факту допущенных нарушений закона прокуратурой района главе администрации Силинского сельсовета внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph