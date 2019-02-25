Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог Общество

Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог

Житель Шатковского района области мог остаться без медпомощи из-за нечищеных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре региона 26 февраля 2019 года.

Прокурорами установлено, что жителю с. Калапино, являющемуся инвалидом 3 группы, потребовалась экстренная медицинская помощь, для оказания которой была направлена бригада скорой медицинской помощи центральной районной больницы. Однако автомобиль медиков не смог проехать к месту жительства гражданина из-за имевшихся на ул. Дружбы снежных навалов и заносов. Медицинским работником пришлось добираться до дома больного пешком, что отрицательно сказалось на оперативности оказанной ему медицинской помощи.

По факту допущенных нарушений закона прокуратурой района главе администрации Силинского сельсовета внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении.