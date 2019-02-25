Финал областного первенства по авиамоделизму пройдет в Нижнем Новгороде 28 февраля Спорт

Финал областного первенства по авиамоделизму "Юные авиаторы" и областной конкурс юных авиамоделистов "Пилотаж" на базе НГТУ им.Алексеева пройдет в Нижнем Новгороде 28 февраля 2019 года. Об этом сообщают организаторы.

В отборочных этапах первенства приняло участие более 1200 детей от 7 до 13 лет, в том числе в составе семейных команд (взрослый и ребенок). Соревнования проводятся на дальность полета самостоятельно изготовленных моделей.

На финал приглашено 15 команд-победителей отборочных зональных этапов:

Балахнинский район - МБУ ДО "Центр внешкольной работы",

Володарский район - МБОУ ДО ДДТ,

Воскресенский район - МОУ ДО Воскресенский Детский Центр,

г. Н.Новгород - МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района",

г.о. Сокольский - МКУ ДО ДДТ,

г.о.г. Выкса МБУ ДО "ДЮЦ "ТЕМП",

г.о.г. Кулебаки - МБУ ДО "КЦДТТ" (команда 1), МБУ ДО «КЦДТТ» (команда 2),

г.о.г. Саров - МБУ ДО ДДТ,

г.о.г. Шахунья - МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Перспектива",

Дальнеконстантиновский район - МАУ ДО "Центр дополнительного образования",

Пильнинский район - МБУДО "Центр детского творчества",

Пильнинский район - МОУ Озёрская ОШ,

Сергачский район - МБУДО "Центр Детского Творчества",

Шатковский район - МОУ ДО "Детско-юношеский центр".

Финал пройдет по адресу: Казанское шоссе, 12. Время регистрации участников с 10:00 до 11:00. Открытие в 11:00.

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