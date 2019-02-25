Арзамасский бизнесмен подозревается в даче взятки полицейскому в попытке вернуть контрафакт Происшествия

СУ СК по Нижегородской области

Арзамасский бизнесмен подозревается в даче взятки полицейскому в попытке вернуть контрафакт. Об этом сообщило СУ СК по Нижегородской области 26 февраля 2019 года.

По версии следствия, 21 февраля 40-летний индивидуальный предприниматель из Арзамаса, желая прекратить изъятие реализуемой им контрафактной продукции промтоваров, дал сотруднику полиции взятку в размере 16 тысяч 200 рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Расследование продолжается.

Напомним, экс-заместитель начальника нижегородского МВД пойдет под суд за посредничество во взяточничестве.