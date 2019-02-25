Сузуки Джимни глазами владельцев: плюсы и минусы

Третье поколение автомобилей Suzuki - компактных, рамных, полноприводных - продолжает набирать поклонников. Причин для этого много - красноречивей любых слов о них расскажет тест-драйв Jimny, записаться на который можно на сайте http://www.avtogermes.ru/, там же представлены и технические характеристики Suzuki Jimny 2018 модельного года, особенности экстерьера и интерьера, а также комплектация. Для полного представления об автомобиле не хватает только отзывов реальных владельцев - их статистику читайте ниже.
Плюсы:
• Высокая проходимость;
• хорошая маневренность;
• всегда можно припарковаться;
• всеядная подвеска, которая не боится дорожных неровностей;
• гармоничный облик, втиснут в скромные габариты.
Минусы:
• Маленький объём топливного бака;
• не очень комфортный на трассе;
• широкие боковые стойки;
• если рост водителя от 180 см или вес превышает норму, то ездить в таком автомобиле неудобно; при перевозке груза рассчитан на 2 людей;
• большой расход топлива.
Только Вам решать, будет ли комфортным такой автомобиль для Вас, тем более что какое ТС не взять - без положительных и отрицательных качеств не обойтись.
Сузуки Джимни
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