Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте.

"На жителей рухнула крыша. Теперь из квартиры открывается шикарный вид в небо, идёт снег", - говорится в сообщении.

Согласно информации, куски деревянных перекрытий рухнули так, что завалили вещи, испортили компьютер и другую технику. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, специалисты ДУК района уже осмотрели место происшествия и в ближайшее время начнут работы по восстановлению кровли.

Фото: из соцсети ВКонтакте.