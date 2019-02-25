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Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте.
"На жителей рухнула крыша. Теперь из квартиры открывается шикарный вид в небо, идёт снег", - говорится в сообщении.
Согласно информации, куски деревянных перекрытий рухнули так, что завалили вещи, испортили компьютер и другую технику. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, специалисты ДУК района уже осмотрели место происшествия и в ближайшее время начнут работы по восстановлению кровли.
Фото: из соцсети ВКонтакте.
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