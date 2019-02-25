Литературная гостиная "Великая земная любовь Анны Ахматовой" пройдет в нижегородской детской библиотеке

psmb.ru
Литературная гостиная "Великая земная любовь Анны Ахматовой" пройдет в ЦГДБ им. Горького. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
Мероприятие приурочено ко Дню памяти Анны Ахматовой. 27 февраля в 11:30 в Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького состоится литературная гостиная, в которой примут участие ученики 9-11 классов нижегородских школ.
В программе - мультимедийная презентация о жизни и творчестве писательницы с необычными деталями из детства и юности поэтессы, а также ее стихи о любви.
Кроме того, на мероприятии будет представлена книжная выставка "Здесь все меня переживет", посвященная Дню памяти поэтессы.
(12+)
СПРАВКА:
Анна Андреевна Ахматова (1889 - 1966 гг.) - русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+